Ricco di vitamina K2 e alleato delle ossa. Oggi in tavola portiamo l’uovo, alimento prezioso ricco di proprietà nutritive e altamente proteico. Si tratta, di fatto, di uno degli alimenti più diffusi al mondo.

L’uovo, che secondo gli esperti dovrebbe essere consumato almeno due volte a settimana (2 uova in totale, salvo nei casi in cui si segua una dieta alimentare ad alto contenuto proteico, come nel caso degli sportivi che intendono incrementare la massa muscolare), è fonte preziosa di ferro, fosforo e calcio.

Inoltre, alla presenza di vitamina K, si aggiunge quella delle vitamine del gruppo B, tra cui soprattutto la B12, ma non solo: l’uovo è anche fonte di vitamina D. Si tratta di elementi preziosi per l’organismo sia per il corretto funzionamento del metabolismo, sia per le diverse azioni preventive sull’organismo. Le uova, in particolare, contengono proteine animali di alta qualità che aiutano a rinforzare la massa magra e le ossa.

Sono inoltre ricche di luteina e zeaxantina e svolgono un’azione notevole nel contrasto alla formazione di malattie come la degenerazione maculare associata all’invecchiamento o ad altre condizioni particolari. Di notevole importanza anche la colina considerata un nutriente essenziale per il ruolo che svolge soprattutto per la salute nei confronti delle cellule.

Gli esperti consigliano di preferire le uova biologiche e, inoltre, di cuocere bene l’albume poiché permette di disattivare una proteina, la avidina, capace di ridurre l’assorbimento di alcune vitamine presenti nelle uova, come la biotina. Diverso per il tuorlo, che va cotto poco. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

UOVA AL FORNO IN SALSA DI SOIA E POMODORO

Fate soffriggere con dell’olio di oliva extravergine uno spicchio di aglio in una padella. Non appena si sarà dorato, aggiungete circa 250 ml di salsa al pomodoro. Fate cuocere a fuoco lento per almeno una decina di minuti. In una pentola da forno, se di terracotta meglio, versate uno strato di sugo e successivamente aprite le uova e posizionatele. Per 250ml di sugo basteranno 4 uova. Aggiungete del pepe nero e tre cucchiai di salsa di soia. Fate cuocere in forno a 200 gradi per circa 20 minuti, fino a quando non sarà cotto l’albume. Poi la pietanza sarà pronta!

UOVA ALLA FLAMENCA

Tagliate a cubetti molto piccoli circa 200 grammi di patate e fatele cuocere in acqua bollente. Non è necessario che siano molto cotte, ma fate una prova con una forchetta per controllare che si siano ammorbidite. Scolatele e mettetele da parte. Intanto fate scaldare una padella antiaderente e, una volta calda, versate dei cubetti di salame piccante. Aggiungete poi del prosciutto cotto tritato (ne basteranno 100 grammi) e successivamente piselli (sempre 100 grammi) e almeno 250ml di salsa di pomodoro. Mescolate per bene e fate cuocere a fuoco lento per almeno una decina di minuti, poi aggiungete le patate e mescolate ancora. Infine trasferite tutto in una teglia antiaderente da forno facendo in modo di lasciare dello spazio fra gli ingredienti per inserire le uova. Le dosi di questa ricetta andranno bene per quattro uova, versatele nella teglia e cuocete in forno per almeno 10 minuti. Una volta che le uova si saranno solidificate la pietanza sarà pronta.

Foto Pixabay

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.