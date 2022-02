La floriterapia è un concetto terapeutico che usa rimedi naturali preparati a partire dalle piante spontanee per curare alcuni tipi di malesseri. È un metodo olistico ideato dal medico, immunologo, batteriologo Edward Bach nella prima metà del 1900 in Inghilterra. Bach scoprì le proprietà curative di alcuni fiori ed elaborò un sistema completo basato su 38 rimedi floreali, quelli che tutti oggi conosciamo come Fiori di Bach Originali.

I Fiori di Bach Originali sono adatti a tutti – dai bambini, agli anziani, alle donne in gravidanza – e per tutte le fasce di età, può essere addirittura usata per curare animali e piante. Secondo Bach ebbe l’intuizione la malattia è il risultato di uno squilibrio tra il corpo, l’anima e la mente. Attraverso la floriterapia, quindi, non si cura un sintomo fisico, ma si riequilibra una situazione di disagio emotivo, che, con il tempo, ha permesso l’instaurarsi di una determinata patologia. Quindi l’utilizzo dei Fiori di Bach Originali serve a portare consapevolezza, lavorando sulle nostre emozioni, gestendole a nostro favore, migliorando i nostri difetti in modo delicato per attivare le nostre virtù, in qualsiasi momento della vita quotidiana.

I Fiori di Bach non hanno alcun effetto collaterale, si presentano sotto forma liquida, vengono distillati in boccette di vetro scuro ed assunti per via orale, agiscono su corpo, mente ed emozioni umane, ma anche sulle proprietà vitali di animali e delle piante. Il loro scopo è quello di riequilibrare gli atteggiamenti emozionali negativi che possono, alla lunga, favorire lo scaturirsi di malattie.

(foto pixabay)

