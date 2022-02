Amaro risveglio per il team siciliano dell’Asd Water Experience: vetri del furgoncino in frantumi e attrezzatura tecnica e trofei scomparsi. E’ questo lo scenario che ha sorpreso staff e atleti in mattinata (quando erano ormai pronti per mettersi in viaggio per tornare a casa), immortalato in una foto pubblicata sui social a cui fa da sfondo il lungomare di Bari.

Il furto è avvenuto nella notte. Il furgoncino era parcheggiato in attesa di ripartire dopo un weekend ricco di soddisfazioni dopo la vittoria di alcuni premi della Winter Cup di Sup che si è tenuta nel capoluogo pugliese il weekend scorso. Mute, sacche idriche, valigie, effetti personali, ma anche calzari per un totale dei danni che si aggira intorno ai 1500 euro e “la scocciatura” – scrivono sui social – “di dover partire con diverse ore di ritardo con il rischio di beccarci qualche scheggia di vetro mentre siamo alla guida e il dispiacere di aver perso alcuni premi vinti” – sottolineano.

“Dopo un weekend di incredibili soddisfazioni purtroppo qualcosa non è andata per il verso giusto – hanno aggiungo – gente bisognosa ha avuto la necessità di rompere il vetro del nostro furgone e rubare le valigie che c’erano al suo interno” – proseguono. Se qualche amico o amica barese dovesse avvistare delle valigie abbandonate ci contatti” – hanno concluso.

