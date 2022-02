A Poggiofranco è allarme furti. Sono tante le segnalazioni di furti di auto. E non solo. A essere presi di mira ci sono anche i locali della zona nuova del quartiere barese. Una escalation di episodi che ha visto protagonisti i proprietari ma anche i dipendenti dei locali.

“Noi dipendenti e proprietari dei locali non ci sentiamo più al sicuro – scrive un utente a Borderline24 – quando chiudiamo é sempre molto tardi, la zona é troppo buia e non controllata abbastanza. Dopo i numerosi furti di auto e delle rapine avvenute negli scorsi mesi chiediamo al sindaco e alle forze dell’ordine di intervenire immediatamente affinché questi episodi non si ripetano più. Siamo stanchi di finire di lavorare e non sapere se ritroveremo la nostra auto, di tornare a lavoro e trovare il locale devastato e deturpato.

E ancora: “Si potrebbe da subito migliorare l’intensità e incrementare la quantità di luminarie del quartiere, posizionare telecamere che non ci sono mai state e rendono il parcheggio il luogo perfetto per questo genere di furti. Qualcuno si attivi e faccia qualcosa”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.