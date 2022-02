Divieto di assistere a manifestazioni sportive per sei anni, è quanto emesso dal questore di Potenza a carico di un tifoso del Rotonda, Serie D. Lo scorso 6 febbraio, in particolare, al termine della partita Rotonda-Francavilla, il tifoso danneggiò con un corpo contundente il parabrezza del pullman del Francavilla.

Il danno nei confronti del mezzo avvenne mentre erano in corso disordini cominciati a fine gara. Non si tratta del primo daspo nei confronti dell’uomo. Oltre a questa misura il questore ha prescritto anche l’obbligo di comparizione presso un comando di polizia. Un altro divieto di assistere a manifestazioni sportive è stato emesso dal questore di Potenza a carico di un tifoso del Monopoli, Serie C.

Il tifoso, in questo caso, non potrà assistere ad eventi per un anno. La decisione è arrivata in seguito al gesto dell’uomo che, in occasione della partita Potenza-Monopoli, giocata nel capoluogo lucano lo scorso 21 novembre, fece esplodere un petardo nel settore ospiti dello stadio “creando pericolo per l’incolumità degli spettatori”.

Foto questure.poliziadistato.it

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.