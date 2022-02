Sono state spente completamente le fiamme a bordo dell’Euroferry Olympia, il traghetto distrutto da un incendio partito dalla stiva all’alba dello scorso 18 febbraio, mentre la nave si trovata a largo di Corfù.

A darne notizia i media greci, citando fonti dei soccorritori che avrebbero riferito che non ci sono più le fiamme, ma che le temperature all’interno della nave restano comunque elevate. Attualmente l’accesso ai garage è impedito dai fumi che si sono generati nei tre giorni di rogo.

Intanto proseguono senza tregua le ricerche delle 10 persone disperse. Risale a ieri il salvataggio di un 21enne e il ritrovamento del corpo carbonizzato di un camionista 58enne. Attorno al relitto che è stato portato in un luogo in cui, seppur in mare aperto, è più semplice effettuare le operazioni, ci sono 5 rimorchiatori, una imbarcazione dei vigili del fuoco e diversi mezzi della Guardia costiera. Pronti ad intervenire ci sono anche due elicotteri.

Sul posto è previsto l’invio di altre squadre di pompieri, obiettivo tentare l’accesso ai garage dove si teme siano intrappolati le persone attualmente disperse.

Foto repertorio

