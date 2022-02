Dopo le belle giornate torna l’allerta maltempo in Puglia. In particolare, a partire dalla mezzanotte del 22 febbraio e per le successive 18 ore sono previste infatti precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a localmente moderati.

Le zone interessate, secondo quanto emerso dal bollettino di allerta gialla, diramanto dalla Protezione Civile, sono prevalmentemente quelle della Puglia centro-settentrionale.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.