Ieri sera un clandestino è morto tragicamente nel Porto Nuovo di Patrasso mentre cercava di nascondersi in un camion per recarsi in Italia. Come si legge in una nota dell’Ansa, il migrante “si è nascosto, la notte scorsa, in una camion per eludere i controlli al porto di Patrasso, in Grecia, ed entrare illegalmente in Italia, dove ha perso la vita mentre un altro è rimasto ferito. I due uomini erano nascosti in un camion e uno è stato trovato morto e l’altro ferito gravemente in circostanze poco chiare. Il clandestino è salito su un camion, si è nascosto sotto l’asse ed è rimasto intrappolato. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno estratto senza vita. L’altro immigrato è stato portato in ospedale”.

Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si legge ancora nella nota Ansa, “questo è un incidente scioccante e orrendo. Le persone che sono costrette a cercare passaggi pericolosi e talvolta fatali per raggiungere l’Italia lo fanno spesso perché le attuali prassi e le politiche sull’immigrazione negano loro delle opzioni legali sicure. Pensiamo per un attimo a cosa deve aver significato per questa persona, ovviamente in una situazione disperata, veder finire la propria vita arrotata a morte da un camion”.

