Il Progetto di ricerca “WASP: WAter as Sustainable Products” dell’Università di Bari è stato selezionato nel contesto del “Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti” dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Il progetto si è posizionato al sesto posto tra i 35 progetti presentati da aziende ed università italiane.

Il progetto WASP vuole recuperare “acqua di qualità” con l’abbattimento di sostanze organiche nei rifiuti liquidi derivanti da impianti di compostaggio e digestione anaerobica dei rifiuti organici, utilizzando metodi innovativi basati su processi AOP. L’acqua ottenuta potrà essere usata sia in processi industriali water-consumed, che come alternativa ad altre fonti di acqua per la produzione di idrogeno verde.

Il progetto recepisce gli obiettivi dell’Agenda 2030: Acqua Pulita e Servizi Igienico Sanitari, Consumo e Produzioni Responsabili, Imprese Innovazione e Infrastrutture e le finalità del programma del Bando del Ministero della Transizione Ecologica di creare una nuova filiera, nell’ottica dell’eco-design ed economia circolare del bene pubblico ACQUA.

L’Università di Bari, capofila del progetto, è rappresentata dai sei dipartimenti coinvolti con i propri ricercatori: Dipartimento di Chimica che svolge il ruolo di coordinatore del progetto con referente Lucia D’Accolti, Angelo Nacci , Antonio Monopoli, Lucia Catucci , Vincenzo de Leo, Annarosa Mangone. Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali (DiSTeGeo): Daniela Pinto, Giacomo Eramo, Emanuela Schingaro, Maria Lacalamia, Ernesto Mesto. Dipartimento di Medicina Veterinaria: Roberta Iatta, Francesco Caprio. Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco: Francesco Leonetti, Orazio Nicolotti, Nunzio Denora, Giovanni Lentini, Enza Lacivita. Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa (DEMDI): Vera Amicarelli, Giovanni Lagioia, Annarita Paiano e Teodoro Gallucci. Dipartimento di Economia e Finanza: Giovanni Villani.

Il progetto è in collaborazione con tre aziende T&A – TECNOLOGIA & AMBIENTE SrL, PLASMAPPS S.r.l. e Labservice Analytica S.r.l..

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.