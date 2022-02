Pausa dalla “primavera anticipata”, dopo il sole è tornato il maltempo in Puglia. L’allerta gialla, in particolare, è stata diramata nella giornata di ieri dalla Protezione Civile. Già nella mattina di oggi a Bari e provincia si sono registrati alcuni disagi.

A Bisceglie, in particolare, la zona della stazione, in mattinata, era completamente allagata. La strada per arrivare in stazione e accedere ai treni, così come segnalato da alcuni cittadini era un vero e proprio “fiume”. A Bari città invece il forte vento non ha lasciato tregua, soprattutto dalle 12 in poi, orario in cui si è fatto più forte.

Nella giornata di ieri, in maniera preventiva, per via delle forti raffiche di vento, era stata annunciata la chiusura di tutti i giardini e i parchi cittadini. Tale misura resterà valida per tutta la giornata di oggi nella quale, in particolare, oltre all’allarme relativo al vento, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a localmente moderati.

Foto Facebook

