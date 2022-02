Un natante fatto saltare all’aria e l’amarezza per l’ennesimo atto di vandalismo. La denuncia sui social. “Sono sempre più schifato da quanto accade – scrive un utente. Nella notte qualche grandissima testa di… ha pensato bene di far saltare in aria un natante tirato a secco sulla zona di alaggio.

Speriamo che dalle immagini delle telecamere sia possibile risalire ai fenomeni che hanno compiuto tutto questo. Esprimo la mia totale solidarietà al povero proprietario del natante, vittima di tutto questo, anche se sono convinto che la mia solidarietà valga meno di zero. E infine: “Può essere una colpa tirare a secco la propria imbarcazione? Ma cosa sta diventando Torre a mare?”.

