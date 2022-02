Addio a Walter Mondino, aveva 57 anni. Conosciuto soprattutto perché negli anni Ottanta aveva fondato Controradio, radio storica barese che ha portato nell’etere di Bari e Provincia una voce “fuori dal coro” come amava lui stesso definirla. Un addio improvviso quello di Walter Mondino, solo pochi giorni prima pubblicava sui social immagini in riva al mare in città.

Tanti i messaggi di addio sui social: “Non avrei ma voluto apprendere questa terribile notizia. Una persona così brava, competente e pacifica come te non meritava ciò. Buon viaggio amico mio, che la terra ti sia lieve”. “Ormai le parole sono sempre meno . Sei stato il primo a farmi conoscere il mondo della radio, e a darmi fiducia.. Milioni di idee, progetti, serate.. Un triste giorno davvero. Grazie di cuore, per tutto”.

Cordoglio anche dalla Ssc Bari. “Il presidente Luigi De Laurentiis e tutta la SSC Bari si uniscono al cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa di Walter Mondino, editore dell’emittente Controradio, da sempre espressione di creatività, cultura e libertà di pensiero.Alla sua famiglia e ai suoi cari giunga l’abbraccio di tutto il popolo biancorosso”

