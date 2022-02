Il Comune di Bari ha affidato i lavori per l’area giochi tra via Tomasicchio e il lungomare, tanto attesa dai residenti. L’appalto è stato aggiudicato nei giorni scorsi e sono in corso le verifiche di legge. “Contiamo di completare le verifiche entro il 22 di marzo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – ed entro la fine di marzo dovremmo consegnare i lavori”. L’intervento durerà tre mesi: sarà completato entro giugno. Per il progetto sono stati stanziati 250mila euro.

Si tratta di un intervento abbastanza ampio, che prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede, aiuole, muretti di contenimento e una gradinata rivestita in pietra, un impianto di irrigazione, la piantumazione di alberi, siepi e cespugli, l’ installazione di una fontanina e di cestini portarifiuti, la realizzazione di un pavimento smorzacaduta e l’installazione di tre tipi di giostre per i bambini.

