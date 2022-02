Consegnate le prime 600 confezioni del nuovo farmaco anti-Covid alla Farmacia ospedaliera dell’Ospedale Di Venere. Il farmaco Evusheld è un’associazione di anticorpi monoclonali indicata per la profilassi pre-esposizione dell’infezione da SARS-CoV-2 in soggetti adulti ed adolescenti di età pari o superiore a 12 anni e con peso corporeo di almeno 40kg, con un controllo sierologico completamente negativo e che presentano almeno un fattore di rischio legato alla grave compromissione del sistema immunitario. Si tratta, tra gli altri, di pazienti onco-ematologici, pazienti trapiantati di cellule ematopoietiche, trapiantati di organo solido, pazienti con immunodeficienze combinate gravi, soggetti con infezione da HIV e pazienti con altra compromissione del sistema immunitario.

La Farmacia del presidio ospedaliero “Di Venere”, così come per gli anticorpi monoclonali e i trattamenti con farmaci anti-virali, è il centro di stoccaggio e distribuzione individuato per rifornire tutti i centri prescrittori della Regione Puglia. Secondo la determina AIFA del 15 febbraio scorso, la selezione del paziente è affidata ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici delle USCA, mentre la prescrivibilità è curata dai centri prescrittori. La somministrazione, infine, può avvenire in struttura ospedaliera o, raccomanda Aifa, in ambiente idoneo che consenta una pronta ed appropriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi.

