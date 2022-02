In occasione del concorso “Asl/Ba” che si terrà il prossimo 23 febbraio presso i padiglioni della Fiera del Levante, saranno attivate cinque aree di sosta in via eccezionale. A darne notizia l’Amtab.

Obiettivo, alleggerire il traffico consentendo maggiore possibilità di parcheggio in zona fiera songiurando così la possibilità che si creino disagi in vista della presenza, nella stessa giornata, sia dei partecipanti al concorso, sia dei cittadini impegnati con l’appuntamento per la somministrazione del vaccino. Fattore quest’ultimo che già quotidianamente crea disagi relativi al parcheggio in zona.

Il servizio sarà espletato dalle 7.30 alle 19.30 e riguarderà le aree di sosta in via Verdi 2 (compreso tra via Verdi, via Accettura e via Pola), parete Edilizia, via di Maratona, via Bellini (da via Mascagni a via Verdi) e infine Piscine Comunali (area adiacente al capolinea Amtab). La tariffa unica giornaliera prevista sarà di 5 euro per via Verdi e Piscine Comunali e 3 euro per le restanti aree di sosta.

