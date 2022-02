Tamponamento a catena nel pomeriggio in viale Capruzzi. Per cause ancora in corso di accertamento, le auto si sono scontrate sino a rovinare su un camion che viaggiava nel senso di marcia opposto. Momenti di tensione hanno creato ulteriori incolonnamenti in una delle arterie più trafficate della città.

Necessario l’intervento della polizia locale che ha provveduto a ristabilire l’ordine e ha eseguiti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Non ci sono feriti.

