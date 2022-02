“La città è in balia di 4 farabutti”. Inizia così un post di denuncia un commerciante del Murattiano che ha pubblicato la foto della vetrina sfondata, in via De Rossi ad angolo con via Principe Amedeo. “Questa notte – scrive il commerciante sui social – ennesimo episodio in via De Rossi angolo Principe Amedeo. Vetrina distrutta e danni all’interno. È normale vivere con la paura di essere il prossimo ad essere visitato? Cosa aspettiamo ad aumentare i controlli notturni?”. L’appello è al sindaco Antonio Decaro e alle forze dell’ordine. I malviventi hanno compiuto il colpo incappucciati.

Non è il primo episodio: negli ultimi tempi sono decine i locali e i negozi che vengono depredati di notte. Tra le zone più colpite il Murattiano e Poggiofranco. I commercianti, esasperati, chiedono un potenziamento dei controlli soprattutto di notte. (foto Facebook)

