Il Bari torna alla vittoria dopo la sconfitta della settimana scorsa. Basta la 14esima rete stagionale di Mirco Antenucci per stendere il Picerno. Match quasi sempre in mano agli uomini di Michele Mignani che vanno vicini al gol più volte ma riescono a trafiggere la difesa avversaria solo ad inizio ripresa. Tanti dubbi sul tiro di D’Errico con la palla che danza sulla linea di porta ma per la terna arbitrale non la supera del tutto. Ecco il racconto del match.

Il Bari ospita il Picerno nel recupero della 22esima giornata del girone C di Serie C. I biancorossi devono voltare pagina dopo la prestazione di sabato scorso, che li ha visti cadere sotto i colpi di un buon Campobasso e di uno scatenato Liguori. Davanti a 4938 spettatori (46 ospiti) tornano, dal primo minuto, Terranova in difesa e Galano dietro le due punte.

Primi 15 minuti, giocati soprattutto a centrocampo. Le due squadre si studiano cercando il varco giusto per colpire. Gli uomini di Mignani spingono e pressano maggiormente rispetto agli avversari, che però si chiudono bene in difesa.

Primo squillo dei biancorossi al 21′ prima con Paponi che tenta la rovesciata e poi con D’Errico che colpisce al volo mancando però lo specchio della porta. Forcing continuo del Bari che impensierisce nuovamente la difesa avversaria al 28′ con Antenucci che sfrutta il bel cross di D’Errico e chiama all’intervento Viscovo che si rifugia in corner. Senza ulteriori emozioni e senza recupero, termina la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0.

Secondo tempo che comincia con un cambio per i biancorossi, Cheddira prende il posto di Paponi. Il Bari riprende con la stessa mentalità dei primi 45 e trova subito il gol del 1-0, con il solito Antenucci dopo nemmeno due giri di orologio. Al 65′ altra occasione per i biancorossi, Cheddira colpisce di testa da pochi passi mandando clamorosamente a lato. Un minuto dopo ci prova anche Antenucci dal limite ma come il suo compagno di reparto, manda fuori.

Al 74′ il San Nicola ribolle. D’Errico disegna una parabola perfetta che si stampa su entrambi i pali e danza sulla linea di porta. Viscovo la raccoglie e l’azione riparte. Per la terna arbitrale la palla non ha superato del tutto la linea di porta, ma i dubbi restano. La partita prosegue con il Bari sempre alla ricerca del secondo gol che però non arriva. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro che decreta la vittoria dei biancorossi.

Il Bari raggiunge così quota 58 punti a +6 dal Catanzaro, fermato sullo 0-0 in casa del Potenza. Nel prossimo incontro, fissato per sabato 26 febbraio, i biancorossi affronteranno il Foggia nell’ennesimo derby stagionale. Calcio d’inizio previsto per le ore 18:30 al ‘Zaccheria’. (foto ssc bari)

