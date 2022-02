“In commissione Bilancio questa mattina non è stato bocciato il documento strategico del commercio, ma siamo solo stati vittime di un gioco strumentale da parte delle opposizioni, che hanno approfittato della minoranza dei consiglieri comunali di centrosinistra presenti in riunione per far emergere il loro parere, totalmente difforme da quello della maggioranza della commissione”. La replica a quanto dichiarato dall’opposizione arriva dalla consigliera comunale di Con, Alessandra Anaclerio.

“L’assessore Paolone – continua Anaclerio – ha svolto un lavoro egregio e complesso, iniziato nel 2020 e ripreso dopo il Covid. Il Documento strategico è solo il punto di partenza e non l’arrivo. L’assessore ha coinvolto commercianti e rappresentanti di categoria di tutta la città, trovando sostegno anche in tutti i 5 municipi. E lo stesso appoggio lo troverà in consiglio comunale, dove saremo pronti e fieri di approvarlo”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.