Venerdì 25 e sabato 26 febbraio le atlete del Cus Bari Vanessa Cutrignelli e Giuliana Di Marzo parteciperanno alle finali del World Rowing Indoor Championships, l’evento di punta stagionale per gli atleti dell’indoor rowing.

Entrambe baresi, sono le uniche italiane nelle loro categorie, rispettivamente “Pesi leggeri under 23” e “Master 30/39”. Giuliana De Marzo, inoltre, ha già ottenuto la medaglia d’oro nel 2020 e nel 2021 nei Campionati Italiani e detiene il record nazionale indoor 2021 categoria 2000 metri Master 30-39 F, conquistato il 19 dicembre scorso

“Sono due atlete straordinarie – ha affermato Marco Fanelli, caposezione Canottaggio del Cus Bari – che non hanno mai smesso di allenarsi. Una più piccola e l’altra più grande, hanno trovato una speciale affinità dal loro primo incontro e hanno incominciato ad allenarsi fianco a fianco. Questo le ha spronate a vicenda, nonostante la diversità di età. Hanno trovato un obiettivo comune che le ha portate a raggiungere questo primo bel risultato, mai raggiunto da noi, in ambito femminile, negli ultimi anni”.

Le gare del World Rowing Indoor, inizialmente previste in Germania a Monaco, anche quest’anno sono state programmate in remoto, a causa del Covid-19. In modalità virtuale, a distanza, le competizioni saranno visibili a tutti grazie allo streaming live sulla sul canale Youtube World Rowing. Le finali, che vedranno impegnate Vanessa e Giuliana, si svolgeranno quindi nel Centro Universitario Sportivo barese, in collegamento mondiale.

