Questa mattina la Commissione Bilancio, Sviluppo Economico, Aziende partecipate, ha bocciato il documento strategico del commercio presentato dall’assessore Carla Palone.

“Un piano senza coraggio, senza visione prospettica e che lascia irrisolti tutti i principali problemi di commercianti e cittadini. Bari è una città che ha sempre vissuto di commercio, per questo non possiamo che respingere un documento senza anima e senza alcuna prospettiva”, spiega così il vice Presidente del Consiglio Comunale Fabio Romito. Sulla stessa linea anche Italo Carelli per il quale “questo è un non documento, manca principalmente di strategia e contenuto. Rappresenta plasticamente la sciatteria e superficialità con cui “lavora” questa amministrazione. Basti pensare che il documento presentato alla Commissione si limita a riproporre testualmente il contenuto della legge regionale del commercio. È una scatola vuota infiocchettata”

Conclude Michele Picaro per il quale “non riuscire a guardare oltre il proprio naso è il più grande difetto che questa Amministrazione presenta da sempre. Autoreferenzialità e poca intraprendenza sono sintomo di una giunta impreparata e non all’altezza di una Città importante come Bari”.

