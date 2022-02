La nuova via Caldarola comincia a prendere forma a Japigia. Oggi sono state riaperte le corsie centrali e si cominceranno gli interventi su quelle laterali. Si partirà da quella che dal Polivalente va verso il centro della città e successivamente si procederà con l’altra. Per ciascuna corsia laterale servirà circa un mese e mezzo di lavori, quindi nel mese di giugno l’intera via Caldarola sarà interamente percorribile.

Gli interventi, il cui costo complessivo ammonta a un milione di euro, hanno interessato in particolare l’area dello spartitraffico centrale della strada per una lunghezza di circa 600 metri, con un ampliamento dello stesso spartitraffico finalizzato a preservare le zone di transito dei veicoli dalla proliferazione delle radici degli alberi di pino.

Nel corso dei lavori è stato anche predisposto un nuovo impianto di pubblica illuminazione con la posa dei nuovi corrugati, pozzetti e plinti, che sarà realizzato a led con i prossimi appalti per la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione: i nuovi pali saranno più bassi degli attuali affinché non vi siano zone d’ombre causate dalla chioma degli alberi.

