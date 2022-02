Il 22 febbraio 2022 sarà ricordata come una giornata storica per la famiglia di Paolo, il bambino di due anni affetto da sma che dopo una lunga battaglia è stato sottoposto alla cura più costosa al mondo . E’ la stessa famiglia a scriverlo su Facebook.

“Finalmente dopo tanta attesa il nostro supereroe ha ricevuto la somministrazione del farmaco Zolgensma presso l’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Ringraziamo tutta l’equipe del Prof. Enrico Bertini che ha permesso a Paolo di avere una possibilità affrontando con noi questa sfida. Siamo ancora increduli ma davvero felicissimi che il sogno di regalare una speranza in più al nostro piccolo Paolo si sia finalmente avverato.

Al momento tutto procede per il meglio, le prossime settimane saranno le più dure da superare ma oggi vogliamo fare un augurio al nostro supereroe. Ti auguriamo piccolo guerriero di avere sempre più forza, di non arrenderti mai e di dimostrare a tutti noi che ogni giorno potrai vincere una nuova sfida, ti auguriamo una vita felice e con tante gioie per i piccoli ma grandi traguardi che raggiungerai. Infine ci teniamo a ringraziare di cuore ognuno di voi per tutto l’amore che avete donato al nostro piccolo Paolo e per averci aiutato a raggiungere questo risultato. Ringraziamo la Regione Puglia e tutti i suoi consiglieri unitamente ai parlamentari intervenuti per sostenerci. Speriamo che questo grande regalo possano riceverlo tutti i bambini che stanno lottando per la speranza che meritano”.

