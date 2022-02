Ad oggi sono sempre di più le aziende che scelgono di affidarsi al servizio di noleggio di jet privati per organizzare viaggi d’affari. Si tratta infatti della soluzione ideale per spostarsi in sicurezza potendo contare su una scrupolosa applicazione delle norme anti-Covid e sulla possibilità di limitare i contatti con persone estranee. Inoltre le società possono così garantire un servizio puntuale e confortevole ai loro collaboratori, rendendo così il viaggio di lavoro un’esperienza piacevole. Per poter scegliere al meglio la formula più adatta alle necessità aziendali è bene capire quali siano i benefici di cui godere e come organizzare al meglio gli spostamenti. Ad esempio, sul blog di fastprivatejet.com, realtà di riferimento nella business aviation, si trovano tutte le informazioni relative alle modalità con cui richiedere il servizio di noleggio di un jet privato e le mete che è possibile raggiungere, nonché i vantaggi di cui gli utenti possono beneficiare.

Jet privati: perché sceglierli per un viaggio di lavoro

Quando si sceglie di viaggiare con un volo di linea è necessario arrivare con largo anticipo per il check-in e per i controlli prima della partenza; si rimane spesso in fila a lungo per imbarcarsi e non sempre le coincidenze orarie vengono rispettate. Quando si viaggia per lavoro il tempo è denaro ed è bene risparmiarne il più possibile. I jet privati permettono di ridurre il tempo impiegato per il controllo dei documenti e per la consegna di eventuali bagagli, danno la possibilità di programmare un volo nell’orario più comodo e, soprattutto, garantiscono una maggiore puntualità.

Per ottimizzare al massimo le tempistiche è possibile richiedere l’allestimento di una zona dedicata alle riunioni in volo, così che la permanenza a bordo possa essere trasformata in un momento di confronto e di interazione. È possibile coinvolgere anche chi non si trovi a bordo, potendo utilizzare il wi-fi per restare connessi con il mondo a terra.

Un aspetto non trascurabile è anche il fatto che la tutela della privacy sia prevista in ogni fase del volo e che nulla di ciò che venga detto nel velivolo o qualsiasi affare venga concluso trapeli all’esterno, potendo contare su un personale di volo discreto ed efficiente. Inoltre è possibile modificare il piano di volo in qualsiasi momento e adeguarlo a qualsiasi situazione che possa verificarsi durante lo spostamento, evitando di perdere meeting importanti o incontri di grande rilevanza. Inoltre, in questo periodo storico, scegliere un jet privato è la soluzione ideale per poter evitare assembramenti e viaggiare quindi in completa sicurezza.

Viaggi e Covid: gli affari non si fermano

I jet privati prevedono che le aree interne dei velivoli vengano pulite e sanificate al termine di ogni viaggio, così da garantire una tranquillità ancora maggiore. È importante anche il fatto che non ci sia bisogno di mettersi in fila accanto ad altre persone in nessuna delle fasi dell’imbarco o dello sbarco. Inoltre, il volo privato riduce i tempi accessori necessari allo spostamento; infatti è possibile comprimere in una sola giornata destinazioni diverse, così da poter limitare il pernottamento in strutture alberghiere, ottimizzando così tempo e denaro.

Le aziende, infatti, potranno usufruire di prezzi molto più accessibili rispetto al passato: i portali offrono delle formule convenienti e competitive, senza considerare che la sicurezza e la tranquillità dei passeggeri non abbiano un costo quantificabile. Inoltre esiste in molti casi la possibilità di usufruire di offerte personalizzate e di siglare delle partnership che creino ulteriori vantaggi economici per l’azienda.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.