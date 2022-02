Non c’è pace per i residenti e i commercianti di Poggiofranco nuova: continuano i furti e i danneggiamenti delle auto e dei locali. Un incubo ormai per chi vive e lavora nella zona tra via Pappacena e via Mazzitelli: ogni sera si ritrova anche ad attraversare zone completamente al buio, dove i malviventi possono agire indisturbati. Sono numerose le segnalazioni che abbiamo ricevuto. “Siamo disperati – ci raccontano – troviamo le auto rotte, altre proprio rubate. Di notte poi anche i locali sono preda dei ladri. Dipendenti e gestori non si sentono davvero più al sicuro quando chiudono le attività: la zona è troppo buia e non ci sono controlli”.

L’appello è al sindaco Antonio Decaro affinché venga garantita una maggiore illuminazione e vengano assicurati anche più controlli. “Siamo stanchi di finire di lavorare e non sapere se ritroveremo la nostra auto – ci raccontano ancora – di tornare a lavoro e trovare il locale devastato e deturpato”.

Situazioni simili sono state denunciate anche nel Murattiano dove sono diverse le attività che sono state “visitate” dai ladri e nel rione Libertà dove ad essere maggiormente colpite sono le auto in sosta. Il grido è unanime: “Abbiamo bisogno di più controlli”.

