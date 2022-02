Ancora rallentamenti e code, sulla Statale 16, a causa della protesta di numerosi tir ‘lumaca’ avviata dagli autotrasportatori contro l’aumento dei prezzi di carburante, i turni massacranti e i rincari dei pedaggi autostradali. Si tratta di una nuova manifestazione dopo quella avvenuta sulla Statale 96 nei giorni scorsi e che prosegue anche oggi.

Sono due i blocchi di questa mattina. Sulla statale 16 direzione Foggia a partire dall’uscita di Poggiofranco. Il secondo blocco è sulla statale 100 direzione Brindisi a partire all’altezza dell’uscita di Capurso La carovana dei veicoli, attorno alle 14, ha preso il via in provincia di Foggia per attraversare tutta la Bat da Andria a Bisceglie, transitando lungo la Statale 16 in direzione di Bari. Ieri i camion non si sono fermati ma hanno proseguito a velocità estremamente ridotta. Il gruppo, sorvegliato dai Carabinieri, si è sciolto all’altezza di Molfetta, scongiurando i disagi sulla tangenziale di Bari che invece si sono registrati oggi.

Al momento sono bloccate entrambe le corsie di marcia all’altezza di Poggiofranco. Chilometri di coda.