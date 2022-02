Lunghe code al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo di Monopoli, e il sindaco Angelo Annese scrive alla Regione Puglia per chiedere la risoluzione delle criticità. Fino a 12 ore d’attesa, una situazione che appare fuori controllo. Le difficoltà vengono confermate anche nel monitoraggio della Asl, alle ore 18 del 24 febbraio: si deve aspettare oltre due per un codice arancione. Il peggiore risultato in confronto agli altri ospedali del Barese.

“Da qualche giorno – scrive il sindaco Annese all’Assessore Regionale alla Sanità, Rocco Palese, al Direttore Generale della Asl Ba, dott. Antonio Sanguedolce – sono state portate alla mia attenzione una serie di segnalazioni da parte di cittadini monopolitani, e non solo. Questa situazione che si ripete da giorni non può non preoccupare, perché il servizio di emergenza-urgenza resta il pilastro fondamentale della sanità. Ritenendo sia interesse di tutti avere servizi adeguati ed efficienti a tutela della salute di un vasto territorio come quello a cui si rivolge il locale nosocomio, si auspica che i problemi riscontrati nei giorni scorsi possano essere superati in tempi brevi”, scrive Annese.

La comunità attende il completamento dei lavori di costruzione dell’ospedale di Monopoli-Fasano, per cui la nuova data di consegna è fissata al 25 aprile 2023.

