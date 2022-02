Trovano un portafoglio per strada contenente 1.885 euro in contanti con carte e documenti d’identità e lo riconsegnano al proprietario, rifiutando qualsiasi ricompensa. Il gesto è avvenuto a Nardò, i protagonisti sono Lucio Marrazzo con il figlio Alberto e il collaboratore Nico Blago, tre giovani fabbri di Aradeo.

“Questa è una di quelle storie che amo raccontare – scrive il sindaco di Nardò Pippi Mellone – senza documenti il proprietario non avrebbe potuto neanche prendere l’aereo per tornare a casa, i tre hanno restituito tutto rifiutando perfino la ricompensa”. Come omaggio, l’uomo che aveva smarrito il portafogli, che vive a Sassuolo, ha inviato le maglie della squadra di calcio nero verde.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.