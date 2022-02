Da Palese a Madonnella passando per San Girolamo e Poggiofranco. Blackout improvviso in città. Sono in corso verifiche per capirne le cause. La corrente elettrica è tornata dopo una decina di minuti in tutta la città. Il blackout non ha riguardato la rete Enel ma quella di alta tensione.

