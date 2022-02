La pace nel mondo. E’ questo quello che chiedono a gran voce i bambini, soprattutto gli alunni dell’Istituto Pietro Alberotanza di Bari, al San Paolo, che questa mattina hanno creato una vera e propria catena umana per scrivere, mano nella mano: pace.

Un gesto che arriva dopo i recenti avvenimenti che hanno visto nascere una nuova guerra tra Russia e Ucraina in uno scenario che vede del tutto conivolti, non solo l’Europa, ma anche il mondo intero. In una sola giornata sono già oltre 100 le vittime e moltissimi gli sfollati che stanno cercando rifugio nei bunker o al confine. Ma ai bambini la guerra proprio non piace ed è per questo che, come un forma di preghiera, i piccoli hanno preso parte all’iniziativa della scuola e delle insegnanti, unendosi in un unico “abbraccio” e disegnando con i propri corpi, sul campo da calcio della scuola, il messaggio che rivendica la pace.

La speranza, hanno commentato in tanti sul post pubblicato sui social sulla scuola, è che questo messaggio “arrivi dritto ai cuori” di chi ha scelto la violenza come risposta.

Foto Facebook

