Vigilia di Foggia-Bari affidata alle parole del mister Michele Mignani. La 29esima giornata del girone C di Serie C mette in scena l’ennesimo derby per il Bari. Derby che arriva al termine di un mese pieno di incontri, con partite quasi ogni tre giorni. Dopo la vittoria casalinga contro il Picerno, i biancorossi cercano la vittoria nel derby con i satanelli, reduci dal ko contro la Turris. Dopo questa giornata, le partite torneranno a giocarsi ogni 7 giorni, dando la possibilità ai calciatori di riposarsi fra un turno e l’altro.

All’andata, gli uomini di Mignani e quelli di Zeman non andarono oltre l’1-1 davanti ad un San Nicola gremito per l’occasione, ma privo di tifosi rossoneri. Al ‘Zaccheria’ si ripeterà lo stesso copione ma a parti invertite. Trasferta vietata per tutti i tifosi biancorossi, residenti nelle province di Bari e Bat. “Viste le tante partite ravvicinate, nello spogliatoio c’è sempre elettricità – sottolinea Mignani – non abbiamo la possibilità di passare due giorni tranquilli. Appena finisce una partita ne comincia un’altra soprattutto se si tratta di una partita bella come quella di domani”.

Il derby potrebbe riportare in campo l’argentino Ruben Botta. Il trequartista fuori per infortunio e per squalifica sarà nuovamente a disposizione di Mignani. “Botta è un giocatore che ci ha dato tanto e che alza il livello delle azioni offensive – spiega il mister – non sta benissimo e cercheremo di mettere in campo i giocatori al 100%”. Richiesta un’opinione sulle parole di Zeman riguardo il Bari durante la conferenza stampa del Foggia, Mignani non si scompone e risponde senza dar peso alle parole del boemo.

“Rispetto il parere di tutti ma personalmente cerco sempre di evitare di parlare degli altri – spiega Mignani – noi abbiamo un’organizzazione difensiva e offensiva. Lui pensa quello che pensa”. Il mister ha speso due parole anche su Cristian Galano, natio di Foggia e dunque osservato speciale di questo derby. “Cristian è un ragazzo tranquillo e sereno, ha giocato diversi derby in totale serenità – sottolinea il mister – in questo momento vorrei che lui si sentisse parte integrante del Bari. Vorrei anche che cominciasse a pensare da leader e a prendersi quelle responsabilità che è capace di prendersi”.

L’appuntamento con il derby è fissato per domani 26 febbraio. Il calcio d’inizio al ‘Zaccheria’ è previsto per le ore 18:30. (foto ssc bari)

