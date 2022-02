“E’ una esperienza bellissima. Sin da bambino ho sognato di diventare un pilota. E chissà ora è un sogno che si potrà avverare”. Si poteva respirare nell’aria dell’aeroporto di Bari l’entusiasmo dei 150 ragazzi scelti per partecipare al corso di cultura del volo. “Top Gun per due settimane” è, infatti, l’esperienza unica che l’Aeronautica Militare, grazie ad un accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha offerto agli studenti della città di Bari. Il Corso di Cultura Aeronautica, attività completamente gratuita e facoltativa, che vede la partecipazione di circa 150 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città, è iniziato il 21 Febbraio e terminerà il giorno 3 marzo.

“Come Aereonautica – ha spiegato il generale Silvano Frigerio, comandante del comando scuole Aeronautica militare – ci teniamo a fornire ai ragazzi, che sono il nostro futuro e il nostro investimento più importante, una prospettiva che difficilmente si riesce ad ottenere. Se questo servirà per avvicinare i ragazzi all’Aereonautica, per noi sarà un successo”.

Il corso è suddiviso in due parti: all’interno dell’Aeroporto Militare di Bari Palese, i ragazzi hanno seguito un ciclo di lezioni teoriche che trattano le basi dei principi aerodinamici del volo, gli strumenti di volo, la sicurezza volo ed accenni alla meteorologia ed al controllo del traffico aereo. Al termine di questa prima settimana di lezione, nel pomeriggio di oggi, hanno effettuato un test delle conoscenze acquisite che contribuirà alla stesura di una graduatoria.

Durante la seconda settimana tutti gli studenti vivranno l’esperienza del volo in formazione con un aereo militare, il Siai U-208. Ad accompagnarli in questa esperienza unica presso l’Aeroporto Civile, ci saranno i piloti istruttori di volo del 60° Stormo dell’Aeronautica Militare di Guidonia(Roma).

A tutti i partecipanti sarà consegnato il diploma attestato di frequenza che, oltre a poter essere valutato ai fini dei crediti formativi per il conseguimento della maturità, assegna anche un punteggio di merito per alcuni concorsi in Aeronautica Militare.

Al termine delle attività teoriche e dell’attività di volo, sarà stilata una graduatoria finale ed i primi classificati riceveranno – quale premio – la possibilità di trascorrere uno stage presso l’Aeroporto di Guidonia, sede del 60° Stormo, per indossare i panni di pilota dell’Aeronautica Militare e volare con l’aliante Twin Astir.

“Per i ragazzi”, hanno spiegato i rappresentanti dell’Aeronautica, “il corso rappresenta un’occasione per avvicinarsi al mondo del volo, un mondo che offre grandi emozioni, ma che richiede impegno, competenza e passione. Per l’Aeronautica Militare, invece, è un’opportunità per essere in mezzo ai giovani ed avvicinarli alla cultura professionale e valoriale della Forza Armata al servizio del Paese”.

