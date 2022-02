Manifestazione questa mattina davanti alla Banca di Italia, in corso Cavour. “Siamo qui – spiega Domenico Romito, rappresentante dell’associazione Avvocati dei consumatori – perché chiediamo risposte chiare su come sia stato possibile che decine di migliaia di titoli ad alto rischio di perdita di capitale siano stati venduti a consumatori consapevoli che non erano a conoscenza del rischio”.

“Questa violazione – prosegue ancora Romito – è stata commessa alla luce de sole attraverso estratti conti in cui risultavano titoli a basso rischio fino al 2012 e a rischio medico fino al 2015, in contrasto con l’evidenza che poi è stata accertata in decine di consulenze tecniche disposte dal Tribunale di Bari. Questi titoli sin dalle origini erano ad alto rischio”. I manifestanti hanno consegnato alla Banca di Italia una lettera con le rimostranze.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.