Allerta gialla per il maltempo in Puglia. Dopo le giornate di sole, tornano vento, temporali e anche temperature gelide con neve. L’allerta è prevista, in particolare, secondo quanto diramato dal bollettino della Protezione Civile, a partire dalle 8 di domani 26 febbraio e per le successive 24-36 ore.

Sono previste nello specifico precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

In arrivo anche la neve, nello specifico al di sopra di 500-700 metri e in abbassamento fino a 200-300 metri con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti su Puglia settentrionale. Previsti anche venti, da forti a burrasca settentrionali su Puglia centro-settentrionale, con rinforzi di burrasca forte su settori costieri.

Foto repertorio

