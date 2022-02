Il Comune di Bari lancia un breve questionario per misurare l’esperienza di cittadini e imprese nella fruizione dei servizi digitali erogati. Obiettivo, lavorare insieme agli utenti per creare valore comune e avviare politiche di innovazione che rispondano alle esigenze concrete di chi utilizza i servizi digitali.

Il questionario, realizzato con la collaborazione di Forum PA nell’ambito di ICity Club – L’osservatorio della trasformazione digitale urbana di FPA (community delle città innovatrici che mette a disposizione delle amministrazioni aderenti occasioni di confronto sui temi della trasformazione digitale e dello sviluppo urbano e strumenti per l’interazione con i cittadini), è costruito per conoscere le opinioni dei cittadini sui servizi digitali maggiormente utilizzati, individuandone punti di forza e limiti.

Sarà possibile partecipare al sondaggio sino al prossimo 22 aprile. per farlo basterà cliccare al link https://panel.forumpa.it/limesurvey/index.php/315652?lang=it. Il digitale ha dimostrato tutta la sua forza negli ultimi due anni, garantendo la continuità dei servizi, ma anche il rapporto e il dialogo con cittadini e imprese in un momento particolarmente difficile, ragion per cui, spiega in una nota il Comune: “Conoscere l’opinione dei cittadini e le modalità di accesso e di utilizzo dei servizi digitali è importante per migliorarne efficacia ed efficienza”.

