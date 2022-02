Il Comune di Bari ha predisposto la gara per il rilascio di due distinte concessioni demaniali marittime con finalità turistico–ricreativa, ciascuna della durata di 4 anni. Obiettivo, aprire per l’estate due strutture al servizio dei cittadini per rivitalizzare la zona del waterfront di San Girolamo, soprattutto in virtù del fatto che, da quando sono finiti i lavori, ancora non sono state aperte attività.

In particolare, le strutture, con bagni annessi, dovranno essere sistemate sul lato destro e sinistro della piazza del mare e dovranno essere di tipo prefabbricato, con dimensioni di base di 4,80 x 4,80 metri e altezza di 4 metri. Potranno restare aperte esclusivamente per i periodi compresi tra il 15 maggio e il 31 ottobre. I soggetti interessati potranno concorrere per una o per entrambe le strutture modulari, ma all’esito delle procedure di aggiudicazione non potranno essere titolari di più di due concessioni demaniali marittime nel territorio del Comune di Bari.

Inoltre il Comune bandirà una nuova gara per i due locali situati sulla piastra sul mare. Qui, al contrario dei chioschetti precedenti citati (dove si potranno vendere solo cibo e bevande e dove non si potrà cucinare), si potranno aprire bar e ristoranti. Si tratta di un bando che era già stato indetto in passato, nello specifico l’anno scorso, ma era stato annullato. L’amministrazione, di fatto, conta di aprire per l’estate sia i bar e i ristoranti, sia i chioschetti di bevande e alimenti.

