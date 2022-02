Nuovo derby per il Bari, questa volta ospite del Foggia di mister Zeman. Al ‘Zaccheria’ finisce 2-2 dopo una partita vibrante e con tante occasioni da una parte e dall’altra. Il Bari concede qualcosa nella prima frazione di gioco, terminando i primi 45 minuti, sotto per 2-1. Il secondo tempo è quasi tutto all’insegna degli uomini di Michele Migani, che vanno vicini al gol numerose volte ma trovano un ottimo Dalmasso a salvare porta e risultato, sino all’eurogol di Mallamo. Ecco il racconto del match.

Nuovo derby per il Bari nella 29esima giornata del girone C di Serie C. Al ‘Zaccheria’ va in scena Foggia-Bari ma senza pubblico di fede biancorossa visto il divieto posto ai tifosi residenti nelle province di Bari e Bat. Match giocato sotto una pioggia continua e torrenziale che ha impregnato il campo di gioco.

Primo squillo dei padroni di casa al 5′ minuto, la difesa del Bari è imprecisa e rischia di favorire l’attacco di Ferrante che non riesce a concludere a rete. Il pallone arriva a Curcio che dal limite viene murato dai difensori biancorossi.

Foggia subito in vantaggio al minuto 11 con il colpo di testa di Curcio in anticipo su Terranova, complice anche una dormita della difesa biancorossa. L’attaccante rossonero tocca così quota 9 gol in campionato. Due minuti più tardi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gigliotti finisce a terra in area rossonera, per l’arbitro è tutto regolare.

Il Bari si sveglia al 21′ minuto con Cheddira. D’Errico tira una fucilata dai 25 metri che si stampa sulla traversa, sbatte sulla linea di porta e poi l’ex Parma ribadisce in rete. Il Foggia però non si fa destabilizzare e al 23′ minuto grazie a Merola ritrova il vantaggio. Complice una papera di Frattali che si fa sfuggire il pallone da sotto le braccia, incide anche il campo viscido e scivoloso.

Altro squillo del Bari al 35′ nuovamente con Cheddira che si gira benissimo in area, ma colpisce il palo, sulla ribattuta ci prova Galano che spedisce alto. Dopo due minuti di recupero e senza ulteriori emozioni, si chiude la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo si apre con un cambio tra i pali, Emanuele Polverino sostituisce Frattali. Per il portiere biancorosso si suppone un problema di natura fisica. Al 52′ occasione per il Bari con Maiello che da pochi passi si fa murare da un grande intervento dell’estremo difensore rossonero. Al 57′ Galano fallisce il tiro del possibile pareggio. Dalmasso non è perfetto nell’uscita coi pugni, la palla arriva al giocatore biancorosso che con il mancino manda al lato da buona posizione.

Ancora Bari al 68′, un rimpallo favorisce Cheddira, l’attaccante si ritrova davanti al portiere avversario, prova il pallonetto ma Dalmasso con la punta delle dita mette in corner. Al 74′ squillo del Foggia su erroraccio difensivo di Polverino che si fa saltare dal pallone, Ferrante prova il pallonetto ma colpisce con troppa forza e manda fuori. Ennesima occasione per il Bari, al 82′ Ricci mette in mezzo per Cheddira che colpisce di testa e manda fuori di un soffio.

Due minuti più tardi Mattia Maita da pochi passi si vede deviare il tiro in corner all’ultimo istante. Al minuto 85 il Bari riesce a trovare la rete del pari con un eurogol al volo di Alessandro Mallamo che dopo una ribattuta insacca alle spalle di Dalmasso. Solo Bari in campo, un minuto più tardi Citro manda fuori di un soffio alla destra del portiere foggiano.

Dopo 4 minuti di recupero, termina sul risultato di 2-2 un derby combattutissimo. Il Bari paga gli errori del primo tempo ma nella seconda frazione non ha concesso nulla agli avversari, dimostrando di meritare anche qualcosa in più. Prossimo impegno dei biancorossi fissato per il 5 marzo. Altro derby, questa volta contro la Virtus Francavilla. Calcio d’inizio previsto per le 17:30 fra le mura amiche del San Nicola. (foto ssc bari)

