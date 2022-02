Lo spettacolo delle Frecce tricolori dell’Areonautica militare italiana è pronto a tornare nei cieli pugliesi. Dopo le tappe già confermate di Molfetta e Bari, previste per il 7 e l’8 maggio, sarà la volta del Gargano.

In particolare, il prossimo 26 giugno, il lungomare di Vieste, è pronto ad ospitare il tanto atteso show. L’esibizione si inserisce nel programma delle manifestazioni per “Vieste Estate 2022”. “Sarà una vetrina nazionle per la nostra città – ha detto il vicesindaco e assessore al Turismo, Rossella Falcone – è uno show che ha sempre richiamato un grande numero di spettatori. Sono certa che il prossimo 26 giugno tanta gente verrà a Vieste per assistere allo spettacolo della Pattuglia Acrobatica e trascorrere qualche giorno di inizio estate nel nostro centro che anche in bassa stagione è in grado di offrire eventi e servizi di qualità” – ha concluso.

Foto repertorio

