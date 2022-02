Secondo quanto riportato dal Kiev Indipendent, l’artiglieria russa ha colpito l’ospedale oncologico pediatrico di Kiev Okhmadyt. Un bimbo sarebbe morto nello scontro e altri due sono rimasti feriti. Due adulti feriti. Alcuni testimoni oculari hanno riferito che la città è sotto l’attacco dei missili.

La onlus Soleterre che si occupa dei piccoli malati oncologici ha smentito la notizia riguardante un attacco contro l’ospedale pediatrico di Kiev data in queste ore dai quotidiani internazionali. Il bimbo rimasto ucciso sarebbe stato colpito nei combattimenti in strada ed è purtroppo morto dissanguato in ospedale.

Intanto oggi Anonymous ha rivendicato l’attacco al sito web del ministero della Difesa russo. L’attacco, secondo analisti cyber, avrebbe fatto scattare le difese a disposizione di Mosca in caso di offensiva ‘virtuale’: non si può escludere, quindi, che il sito del ministero della Difesa russo sia rimasto accessibile ad utenti all’interno dei confini nazionali.

