Dopo la manifestazione in piazza di sabato, da oggi 27 febbraio inizia la raccolta dei beni di prima necessità da parte della comunità ucraina di Bari.

“Abbiamo bisogno del vostro piccolo aiuto e sostegno. Chi può donare qualsiasi cosa per i nostri connazionali – bambini orfani, militari – al punto di raccolta aiuti umanitari a Bari in via Giulio Petroni, 21/D”. Grazie al consolato generale di Napoli, gli aiuti umanitari saranno inviati in Ucraina. In basso la lista. Non sono mancati però altri appelli solidali fake, quindi si invitano i cittadini a verificare sempre la veridicità.

In contemporanea, su scala nazionale, è stata attivata la linea “Emergenza Ucraina” promossa unitariamente da Croce Rossa, Unhcr e Unicef: un solo numero solidale – il 45525 – permetterà alle tre organizzazioni, da sempre impegnate attivamente nelle crisi internazionali, di portare un aiuto concreto e testimoniare la generosa vicinanza dell’Italia.

Ecco cosa serve:

Bende sterili

Bendaggi emostatici

Tourniquet laccio emostatico

Bendaggi

Bendaggi addominali

Tubi nasofaringei di diverse dimensioni

I-Gel dispositivo sovraglottideo minouso VERDE

Accesso intraosseo Fast

Accesso intraosseo B.I.G

Bendaggio occlusivo

Ago sterile da decompressione

Ketamina

Paracetamolo 500 mg

Tramadolum

Naloxone

Saturimetro

Acido tranexamico

Cloruro di sodio 100 ml( tantoooo per acido tranexamico)

Ondansetron 4 mg

Fentanyl

Moxifloxacina

Ertapenem

Кit per cricotirotomia

Junctional tourniquet

La stecca SAM splint pieghevole

Collare cervicale

Соperte termiche

Voluven 6% ( preferibilmente di plastica)

Soluzione di Ringer ( preferibilmente di plastica)

Sistema di gocciolamento endovenoso

Ago cannulla Venflon 18 G

Ago cannulla Venflon 14 G

Ago cannulla Venflon 22 G

Cerotto chirurgico

Forbici tattiche

Marcatori tumorali

Сіntura per la stabilizzazione delle fratture pelviche

Alimentari di luga scadenza ( cibo)

Zuppe pronte

Tonno in scatola

Legumi in scatola

Noodles istantanei ( tipo Saikebon)

Parmigiano, grana sottovuoti

Cioccolato fondente

Miele in monoporzioni

Latte condensato

Latte in polvere

Frutta secca

Noccioline ( diversi tipi )

Grissini

Taralli

Gallette di riso

Sapone mani ( liquido e saponetta)

Salviette umidificate

Ovatta

Spazzolino denti

Gel x le mani ( tipo amuchina)

Dentifricio

Perossido di idrogeno

The

Caffè macinato

Bendaggi diversi

Bendaggi rigeneranti

Tamponi emostatici

Lacci emostatici

Polvere emostatica

Bende occlusive

Antinfiammatori

Antidolorifici

Aghi per decompressione toracica

Siringhe

Flebi

Pomate per ustioni

Teli porta feriti

Tubi nasotracheali

Tachipirina

Oki

Abbigliamento termico

Robe sportive uomo

Calzatura uomo

Calze di cotone calde

