Ricche di sali minerali e preziose alleate di cuore e mente per la loro forma molto simile a quella di un cervello: oggi in tavola portiamo le noci, alimento ricco di proprietà nutritive utili per l’organismo.

Le noci, in particolare, sono fonte preziosa di proteine vegetali ed omega 3 e, se inserite all’interno di un piano alimentare controllato – dunque senza eccedere troppo nelle quantità – risultano essere un vero e proprio toccasana per la salute. Il merito, oltre alle proprietà già citate, va sicuramente alla presenza di vitamine, soprattutto quelle del gruppo E. Ma non solo, le noci sono infatti ricche di potassio, magnesio e calcio, contribuendo non solo a supportare le ossa, ma anche la mente.

Infine, le noci, essendo ricche di grassi buoni, contribuiscono ad abbassare il colesterolo e proteggono dalle infiammazioni, fungendo, inoltre, da antiossidante naturale grazie alla presenza, tra le altre proprietà, di acido ellagico e arginina e melatonina. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

RISO BASMATI CON POLLO E SALSA DI NOCI

Fate bollire dell’acqua e, una volta pronta, versate all’interno di essa circa 150 grammi di noci. Dopo cinque minuti scolatele e posatele su un panno. Lasciatele asciugare. Nel frattempo, a parte, mettete delle molliche di pane in ammollo nel latte e, successivamente inserite il tutto in un frullatore aggiungendo uno spicchio di aglio, del formaggio, circa 40 grammi di pinoli e dell’olio di oliva. Se la salsa non dovesse risultare cremosa aggiungete latte o formaggio spalmabile. Aggiungete il sale e lasciate a riposare per qualche ora. Se preferite potete aggiungere delle spezie. A parte fate cuocere del riso basmati. Una volta pronto mettetelo da parte e fate cuocere in una padella, con dell’olio etra vergine di oliva, il pollo che avrete precedentemente tagliato a straccetti. Versate poi la salsa precedentemente preparata e, infine, aggiungete il riso. A fine cottura aggiungete del pangrattato e lasciate riposare per qualche minuto con il coperchio.

SPAGHETTI NOCI, TONNO E GORGONZOLA

Mettete a rosolare in una padella dell’aglio e della cipolla tritati con dell’olio extra vergine di oliva. Una volta che si saranno dorati aggiungete circa 160 grammi di noci, successivamente aggiungete dello zenzero preferibilmente fresco, tagliato a pezzettini piccolissimi. Negli ultimi 5 minuti di cottura, aggiungete il tonno (una scatoletta da 80 grammi a testa) e il gorgonzola. Ne basterà circa 100 grammi per 4 persone, ma potete aumentare la dose a seconda dei gusti, soprattutto se preferite un sapore più forte. A parte mettete a cuocere gli spaghetti (meglio se linguine) una volta pronti e scolati, inseriteli nella padella e mescolate per bene. A fine cottura, anche in questo caso, aggiungete del pangrattato per rendere maggiormente croccante la pietanza. Condite con formaggio e spezie, se di vostro gradimento.

