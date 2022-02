“È stata una notte dura, Mosca ha sparato sulle abitazioni”. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un discorso alla nazione. “Hanno mentito sul fatto che non avrebbero toccato i civili, ma dalle prime ore dell’invasione le truppe russe hanno attaccato le infrastrutture civili. Hanno deliberatamente scelto tattiche per colpire le persone e tutto ciò che rende la vita normale: elettricità, ospedali, case. Zelenskiy ha quindi chiesto ai cittadini stranieri di tutto il mondo di unirsi alla guerra contro “i russi criminali di guerra”.

Nella città un palazzo di nove piani è stato colpito da un missile russo: una donna è morta e altre 20 persone sono state evacuate. Altri 60 residenti nel palazzo si erano rifugiati nello scantinato e nessuno di loro è rimasto ferito. L’attacco russo ha fatto saltare in aria un gasdotto a Kharkiv. Lo riporta il Kyiv Independent mostrando un video dell’esplosione e delle fiamme del Servizio per le comunicazioni speciali dell’Ucraina. La città nordorientale del Paese è da ore sotto pensanti bombardamenti.

Nella stessa regione di Kharkiv le forze russe hanno catturato 471 soldati ucraini, secondo quanto ha reso noto il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax. I soldati si sarebbero “arresi volontariamente”. Putin ha elogiato l'”eroismo” delle Forze Speciali.

E in risposta a Mosca che ha annunciato di aver inviato una delegazione in Bielorussa per negoziare con Kiev, il presidente ucraino Zelensky ha detto: “Qualunque città va bene per i negoziati, tra cui Varsavia, Istanbul e Baku, ma non Minsk”.

La Russia, intanto, sta facendo entrare in Ucraina altri carri armati e lanciarazzi. La Cnn mostra le immagini dei mezzi pesanti russi che superano l’ultimo check point vicino a Belgorod, in Russia.

Le forze russe hanno quindi “completamente” assediato le città ucraine di Kherson (sud) e Berdyansk (sudest): lo ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa, Igor Konashenkov. (Ansa)

