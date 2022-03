E’ previsto questa mattina l’incontro tra Lorenzo De Fronzo, Console onorario d’Ucraina in Bari e l’assessore al Welfare Francesca Bottalico per organizzare e coordinare gli aiuti umanitari in favore dell’Ucraina. “Ci vogliono i farmaci”, spiega a Borderline24 il console, “sono indispensabili, al di là di qualsiasi contributo che è comunque ben gradito. Il Comune si sta organizzando per far passare, oltre la frontiera, i farmaci. Anche la Croce rossa sta trovando grosse difficoltà a far passare i medicinali”.

Tantissime famiglie baresi si sono dette disposte ad accogliere i bambini ucraini in affido temporaneo, ma il console frena: “Per il momento è tutto bloccato – spiega De Fronzo – non è neanche pensabile una eventualità del genere”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.