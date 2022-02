Quanto costano a Regioni e città italiane le bollette telefoniche? Lo spiega la seconda puntata della ricerca realizzata dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, che ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2020 dalle Regioni per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture.

Il focus odierno è sulla spesa degli Enti locali per la telefonia fissa, nell’era digitale e della cominicazione mobile. In Puglia i telefoni sono ‘roventi’, e si attesta come la Regione più ‘spendacciona’ per quanto riguarda i costi di telefonia fissa. Spulciando le tabelle si scopre che le strutture della Regione governata da Michele Emiliano nel 2020 hanno speso 3 milioni 240 mila euro di telefonia fissa, a fronte degli 847.382 euro spesi nel 2019.

Anche questo un esborso giudicato dalla Fondazione Gari come “fuori controllo” perché supererebbe di oltre il 100% la spesa media del parametro di riferimento per quell’Ente, in relazione alla voce di spesa in esame. Per questo motivo alla Puglia viene assegnato un rating ‘C’, il più basso. FONTE

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.