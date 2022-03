Contro il degrado di corso Italia il Comune, le Fal, la polizia locale e l’Amiu predispongono un piano di interventi che prevede più sicurezza, pulizia e illuminazione. In seguito all’incontro di ieri in Comune, oggi sono partiti i sopralluoghi. Tre saranno gli interventi principali da attuare: garantire una maggiore pulizia sotto le campate, liberare i portici dalle auto in sosta vietata (il parcheggio è vietato per questioni di sicurezza perché sopra circolano i treni) e garantire più controlli per tutelare i residenti.

Residenti che da tempo denunciano le condizioni di insicurezza in cui sono costretti a vivere, a causa della presenza di senzatetto che accendono fuochi, si lavano davanti a tutti. In alcuni casi si sono verificati anche atti di vandalismo nei confronti delle auto in sosta.

Luigi Cipriani, del movimento Riprendiamoci il futuro, aveva già preparato un esposto in Procura. “Per ora ci fermiamo – ci spiega – perché le misure che si cercherà di adottare, se efficienti, ci soddisfano. Bisogna ripristinare in corso Italia decoro e sicurezza. Attendiamo di vedere i prossimi sviluppi e se la situazione non cambierà, interverremo e presenteremo l’esposto, che è già pronto”.

