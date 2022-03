Un “fuori festival” per ampliare la socializzazione dedicata al Bif&st all’interno della città. E’ quanto annunciato dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, nel corso della presentazione del festival del Cinema che prenderà il via a partire dal prossimo 25 marzo.

“Proveremo ad anticipare qualche piccolo evento cittadino – ha spiegato – abbiamo portato in questi anni tanti cittadini ad incontrare gli artisti nelle strutture, vorremmo portare gli artisti fuori ad incontrare i cittadini e a conoscere meglio la nostra città. Inizieremo a farlo da quest’anno con piccoli eventi”.

“La speranza – ha proseguito – è che il prossimo Bif&st possa vedere svolgere attività nella mediateca e nella biblioteca regionale realizzate col restauro della ex caserma Rossani il cui parco sarà riaperto pochi giorni prima del festival. In quella occasione faremo vedere le due strutture restaurate della Rossani e che l’anno prossimo saranno a disposizione del festival per eventi” – ha sottolineato.

“Quest’anno sono particolarmente contento perché nell’ultimo periodo ho temuto per il festival – ha aggiunto – la Regione ha dimostrato ancora una volta di mettere davanti a tutto gli interessi della collettività e quindi ci troviamo oggi a presentare il Bif&st, questa nuova edizione alla quale lavorano tante persone e che ormai è un appuntamento fisso nella città di Bari. Torniamo a farlo nella stagione che le è propria, questo vuol dire che ci stiamo mettendo alle spalle la pandemia. Assisteremo ancora una volta alle proiezioni con la mascherina però piano piano arriva il momento in cui superiamo questo brutto momento” – ha detto infine.

