Troppe criticità sul bando di gara per il servizio di ristorazione Ospedaliera Asl Regione Puglia, i sindacati sono pronti a scendere in piazza. Nello specifico, il prossimo 3 marzo, in occasione dell’incontro previsto convocato dall’Assessorato al lavoro della Regione Puglia, Filcams Cgil Puglia, Fisascat Cisl Puglia e Uiltucs Puglia, organizzeranno un sit-in nell’area antistante la Regione Puglia in Viale Luigi Corigliano, 1 – Bari Zona industriale.

Obiettivo, arginare il rischio che a pagare le conseguenze delle criticità emerse siano i lavoratori. Secondo i sindacati, si legge in una nota, queste ultime mettono “seriamente a rischio la salvaguardia dei posti di lavoro”. Il sit-in si terrà dalle ore 10 alle 13. La Segretaria regionale di Filcams Cgil Puglia, Barbara Neglia, in merito, ha rimarcato l’importanza del momento di confronto e ha ribadito inoltre il massimo impegno da parte delle organizzazioni sindacali a preservare i lavoratori e le lavoratrici, il reddito, i diritti e le tutele.

Foto repertorio

