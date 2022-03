Alessandro Ambrosi confermato alla presidenza della Camera di Commercio di Bari. L’elezione è avvenuta in mattinata. Ambrosi, al suo terzo mandato consecutivo, ha vinto all’unanimità ed è ora pronto a rivestire la carica per un altro quinquennio, ovvero sino al 2027.

Imprenditore nel settore dell’abbigliamento e dell’arredo casa, Ambrosi è anche vice presidente di Confcommercio nazionale, con delega al Mezzogiorno, presidente dell’Unione regionale di Confcommercio Puglia e di Confcommercio Bari – Bat. “Ringrazio il Presidente Emiliano per la puntuale assistenza e i rigorosi e rapidi controlli nello svolgimento della procedura – ha dichiarato Ambrosi – siamo davvero soddisfatti per il risultato raggiunto, ma anche consapevoli dell’importante lavoro di rappresentanza delle varie categorie, che andremo a svolgere, soprattutto in un periodo delicato come quello attuale. I settori del commercio, del turismo e degli ambulanti sono stati fortemente colpiti dalla crisi di questi 2 anni. Abbiamo un compito importante e lo svolgeremo fino in fondo” – ha sottolineato rimarcando con fermezza le difficoltà degli ultimi due anni e della volontà di proseguire con l’impegno intrapreso negli ultimi anni portando avanti percorsi già avviati. Tra questi quelli relativi al digitale e alla sostenibilità, ma non solo.

Per la prima volta è stata riconosciuta inoltre la rappresentanza al settore ambulanti all’interno del Consiglio della Camera di Commercio di Bari e Bat, con il vicepresidente nazionale Fiva-Confcommercio, Andrea Nazzarini. “Sono felice per tutto il settore del commercio ambulante delle Province di Bari e Bat che rappresenteremo con il collega Montaruli – ha detto – gli ambulanti con tanta sofferenza continuano a resistere di fronte alle difficoltà quotidiane di quello che considero ancora oggi essere il più bel lavoro al mondo” – ha concluso.

“Desidero fare le mie congratulazioni ad Ambrosi – ha detto il presidente della Regione, Michele Emiliano – in un’epoca scandita dagli effetti drammatici della pandemia per tante imprese e per il mondo produttivo, l’esperienza e la competenza del nuovo presidente saranno garanzia di una interlocuzione feconda con le istituzioni e di un proficuo lavoro per il bene della nostra comunità. Adesso è il tempo della costruzione, della visione lunga e delle pratiche intelligenti. E come per tutte le rinascite c’è bisogno di uomini e donne che abbiano a cuore il proprio territorio e che diano, come in questo caso, un forte rilancio alle attività che la Camera di Commercio promuove con un grande spirito di coesione, utilizzando al meglio le risorse a disposizione” – ha specificato ricordando il contributo che le imprese e realtà commerciali hanno dato nei mesi dell’emergenza sanitaria.

“Insieme al presidente Ambrosi – ha detto infine – abbiamo lavorato come un’unica grande squadra. L’ente camerale è un’importante istituzione che ricopre un ruolo di osservatorio del territorio, ma soprattutto agisce nel definire le linee di sviluppo e di crescita di tutte le attività economiche. Nel rinnovare gli auguri di buon lavoro al Presidente Ambrosi giunga anche a tutti gli operatori della Camera di Commercio il mio apprezzamento per il loro lavoro sempre attento e appassionato” – ha concluso.

