E’ in corso il trasferimento dell’ambasciata d’Italia da Leopoli a Kiev. Obiettivo continuare a svolgere le proprie funzioni in ragione del deterioramento della situazione di sicurezza nella città e, inoltre, dell’impossibilità di garantire piena funzionalità.

E’ quanto riferisce la Farnesina. Nel trasferimento dell’ambasciata d’Italia da Kiev a Leopoli, che secondo fonti sarebbe ancora in corso, l’ambasciatore Zazo e’ riuscito a portare in salvo circa 20 minori. Tra questi ci sarebbero 6 neonati, accolti in ambasciata negli scorsi giorni perche’ privi di un posto sicuro dove stare.

La Farnesina, inoltre, in seguito all’intensificarsi dell’offensiva militare russa esorta i connazionali ancora presenti nella capitale Ucraina e dintorni ad utilizzare i mezzi disponibili, tra questi i treni, per lasciare Kiev, negli orari in cui non c’è il coprifuoco. “Si raccomanda la massima cautela” – hanno scritto in un messaggio rivolto ai connazionali sul sito ‘Viaggiare sicuri’ della Farnesina, nell’ultimo aggiornamento sulla situazione in Ucraina.

Foto dal conflitto

