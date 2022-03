“In Ucraina sono presenti circa 2.300 nostri connazionali, di cui oltre 1.600 residenti. Dal 12 febbraio – ha detto il premier Mario Draghi – la Farnesina ha raccomandato agli italiani presenti nel Paese di lasciare l’Ucraina con i mezzi commerciali disponibili. A partire dal 24 febbraio, in seguito agli attacchi da parte russa, l’avviso è stato modificato. Ai connazionali ancora presenti nella capitale ucraina e dintorni abbiamo raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare la città, negli orari in cui non c’è il coprifuoco. In queste ore non vige il coprifuoco, ma la situazione potrebbe cambiare in conseguenza dell’andamento delle operazioni militari. Raccomandiamo la massima cautela”.

Gli attacchi Poche ore dopo il primo incontro tra le delegazioni di Russia e Ucraina, Mosca ha intensificato l’offensiva militare. Le sirene antiaeree hanno suonato durante la notte in molte città ucraine. Una colonna di mezzi russi lunga oltre 60 chilometri sta dirigendo verso la capitale. La colonna militare è formata da blindati, tank, pezzi di artiglieria e altri veicoli logistici.

La Casa Bianca sta monitorando da vicino il convoglio militare russo che ha raggiunto la periferia di Kiev e sembra estendersi per circa 64 km. Lo riporta la Cnn. Diversi funzionari hanno detto all’emittente Usa di essere preoccupati non solo per le dimensioni del convoglio, ma anche per l’aumento della violenza, delle vittime civili e delle uccisioni indiscriminate degli ultimi giorni. Attaccato anche il palazzo del governatore a Kharkiv.

Nella notte gli attacchi aerei si sono intensificati e a Kiev. I negoziati di ieri con la Russia al confine tra Bielorussia e Ucraina hanno portato ad “attacchi aerei più pesanti” conto la capitale. Kiev è sotto un attacco “non-stop” da parte delle truppe russe, ha detto il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ma ha aggiunto che la città potrà resistere ancora lungo.

